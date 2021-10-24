Київ накриває сильний вітер
Неділя, 24 жовтня 2021, 17:46
У Києві до кінця доби 24 жовтня утримається сильний вітер.
Дослівно ДСНС: "За даними УкрГідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 24 жовтня пориви вітру 15-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: У КМДА нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо: У неділю, 24 жовтня, а також на початку наступного тижня в Україні очікується істотне похолодання через переміщення арктичної повітряної маси.
Українська правда