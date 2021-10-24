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Київ накриває сильний вітер

Неділя, 24 жовтня 2021, 17:46
Київ накриває сильний вітер
ФОТО: PIXABAY

У Києві до кінця доби 24 жовтня утримається сильний вітер.

Джерело: ДСНС, КМДА

Дослівно ДСНС: "За даними УкрГідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 24 жовтня пориви вітру 15-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: У КМДА нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо: У неділю, 24 жовтня, а також на початку наступного тижня в Україні очікується істотне похолодання через переміщення арктичної повітряної маси.

Українська правда
Теми: погодаКиїв
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