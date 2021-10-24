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Киев накрывает сильный ветер

Воскресенье, 24 октября 2021, 17:46
ФОТО: PIXABAY

В Киеве до конца суток 24 октября сохранится сильный ветер.

Источник: ГСЧС, КГГА

Дословно ГСЧС: "По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 24 октября порывы ветра 15-28 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: В КГГА напомнили основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним: В воскресенье, 24 октября, а также в начале следующей недели в Украине ожидается существенное похолодание из-за перемещения арктической воздушной массы.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
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