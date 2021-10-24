Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Штрафи більше не будуть прив'язані до прожиткового мінімуму — міністр

Неділя, 24 жовтня 2021, 19:40
фото Радіо Свобода

В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму, внаслідок чого цей показник зможе задовольнити потреби людини.

Джерело: міністерка соцполітики Марина Лазебна у коментарі телеканалу "Дом"

Деталі: За її словами, основна проблема нинішньої ситуації полягає в тому, що до прожиткового мінімуму прив'язані розміри штрафів та інших відрахувань.

Пряма мова: "Ми аналізували 180 законодавчих актів, у яких є прив'язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. І ми знайшли цю конструкцію.

Вирішили залишити цю прив'язку у формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини має бути реальним і не може бути навіть як розмір у бюджеті. Сума повинна бути вище. А все інше прив'язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат".

Більше деталей: Міністерство соціальної політики за участі експертів розробило комплекс змін до чинного законодавства, щоб докорінно змінити ситуацію. Проєкти вже підтримані урядом, їх передано до парламенту.

"Вийшло 4 законопроєкти. Один про методологію, другий про відв'язання, далі — про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали", — зазначила міністерка.

Довідка: З 1 липня в Україні загальний показник прожиткового мінімуму становить 2294 грн, з 1 грудня він зросте до 2393 грн. Прожитковий мінімум встановлений для різних категорій громадян:

  • діти до 6 років — 2013 грн (з 1 грудня — 2 100 грн);
  • діти від 6 до 18 років — 2510 грн (з 1 грудня — 2618 грн);
  • працездатні особи — 2379 грн (з 1 грудня — 2481 грн);
  • особи, які втратили працездатність — 1854 грн (з 1 грудня — 1934 грн).

Читайте також: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

Теми: економікабюджетМінсоцполітики


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна – третя у світі за добовою смертністю від коронавірусу

відеоСмертельна ДТП у Харкові: Infiniti нісся на червоне світло 100 км/год

У крові Полякова, окрім метадону, знайшли димедрол – МВС

фотоНазвали ім’я військового, вбитого у вівторок на Донбасі

У Німеччині зробили крок до сертифікації "Північного потоку-2"

відеоЗСУ вперше застосували "Байрактар" у зоні ООС, знищили гармату бойовиків

Усі новини...
економіка
В США середній бюджет на новорічні покупки цього сезону зросте на 5%
Обсяг тіньової оренди землі сягає від 20 до 70 мільярдів щорічно – Мінекономіки
Гривня на закритті міжбанку ослабла
Останні новини
06:32
Україна – третя у світі за добовою смертністю від коронавірусу
05:45
На Донеччині Місія ОБСЄ зафіксувала 205 порушень "тиші" за добу
04:48
У США експерти схвалили ковід-щеплення дітей з 5 років вакциною Pfizer
03:54
Forbes визнав Маска найбагатшою людиною в історії людства
02:56
відеоВ одеській лікарні закінчився кисень, пацієнтів з Covid перевозять в іншу клініку
02:12
У МВС прокоментували помилки у санкційному списку РНБО
01:14
відеоСмертельна ДТП у Харкові: Infiniti нісся на червоне світло 100 км/год
00:23
Кандидатуру Джемілєва пропонують висунути на Нобелівську премію миру
23:49
У крові Полякова, окрім метадону, знайшли димедрол – МВС
23:09
фотоНазвали ім’я військового, вбитого у вівторок на Донбасі
Усі новини...