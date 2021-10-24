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Штрафи більше не будуть прив'язані до прожиткового мінімуму — міністр

Неділя, 24 жовтня 2021, 19:40
Штрафи більше не будуть прив'язані до прожиткового мінімуму — міністр
фото Радіо Свобода

В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму, внаслідок чого цей показник зможе задовольнити потреби людини.

Джерело: міністерка соцполітики Марина Лазебна у коментарі телеканалу "Дом"

Деталі: За її словами, основна проблема нинішньої ситуації полягає в тому, що до прожиткового мінімуму прив'язані розміри штрафів та інших відрахувань.

Пряма мова: "Ми аналізували 180 законодавчих актів, у яких є прив'язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. І ми знайшли цю конструкцію.

Вирішили залишити цю прив'язку у формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини має бути реальним і не може бути навіть як розмір у бюджеті. Сума повинна бути вище. А все інше прив'язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат".

Більше деталей: Міністерство соціальної політики за участі експертів розробило комплекс змін до чинного законодавства, щоб докорінно змінити ситуацію. Проєкти вже підтримані урядом, їх передано до парламенту.

"Вийшло 4 законопроєкти. Один про методологію, другий про відв'язання, далі — про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали", — зазначила міністерка.

Довідка: З 1 липня в Україні загальний показник прожиткового мінімуму становить 2294 грн, з 1 грудня він зросте до 2393 грн. Прожитковий мінімум встановлений для різних категорій громадян:

  • діти до 6 років — 2013 грн (з 1 грудня — 2 100 грн);
  • діти від 6 до 18 років — 2510 грн (з 1 грудня — 2618 грн);
  • працездатні особи — 2379 грн (з 1 грудня — 2481 грн);
  • особи, які втратили працездатність — 1854 грн (з 1 грудня — 1934 грн).

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"Українська правда" у Threads

Теми: економікабюджетМінсоцполітики
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