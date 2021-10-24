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Штрафы больше не будут привязаны к прожиточному минимуму – министр

Воскресенье, 24 октября 2021, 19:40
Штрафы больше не будут привязаны к прожиточному минимуму – министр
фото Радио Свобода

В Украине изменят методологию расчета прожиточного минимума, в результате чего этот показатель сможет удовлетворить потребности человека.

Источник: министр соцполитики Марина Лазебная в комментарии телеканалу "Дом"

Детали: По ее словам, основная проблема нынешней ситуации заключается в том, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений.

Прямая речь: "Мы анализировали 180 законодательных актов, в которых привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. И мы нашли эту конструкцию.

Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, только минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь".

Больше деталей: Министерство социальной политики с участием экспертов разработало комплекс изменений в действующее законодательство, чтобы в корне изменить ситуацию. Проекты уже поддержаны правительством, они переданы в парламент.

"Получилось 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязывании, далее – о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали", - отметила министр.

Справка: С 1 июля в Украине общий показатель прожиточного минимума составляет 2294 грн, с 1 декабря он возрастет до 2393 грн. Прожиточный минимум установлен для различных категорий граждан:

  • дети до 6 лет – 2013 грн (с 1 декабря – 2100 грн)
  • дети от 6 до 18 лет – 2510 грн (с 1 декабря – 2618 грн)
  • трудоспособные лица – 2379 грн (с 1 декабря – 2481 грн)
  • лица, утратившие трудоспособность – 1854 грн (с 1 декабря – 1934 грн).

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Украинская правда

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Темы: экономикабюджетМинсоцполитики
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