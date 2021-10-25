Коронавірус: Україна увійшла до четвірки країн, де найбільше нових хворих

23 жовтня у світі виявили 319 340 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Британії – 39 962 випадки, в РФ – 35 660, в Туреччині – 24 792.

Крім того, в Україні – 20 791 зараження, в США – 17 580.

У Європі Україна третя за кількістю нових хворих.

4 678 людей у світі за добу померли. За цим показником (386 смертей) Україна третя у світі та друга в Європі.

Нагадаємо: 23 жовтня в Україні 6 081 особа одужала від коронавірусу, однак було госпіталізовано 5 924 людини.

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