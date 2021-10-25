Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Коронавірус: Україна увійшла до четвірки країн, де найбільше нових хворих

Понеділок, 25 жовтня 2021, 05:35
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

23 жовтня у світі виявили 319 340 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Британії – 39 962 випадки, в РФ – 35 660, в Туреччині – 24 792.

Крім того, в Україні – 20 791 зараження, в США – 17 580.

 

У Європі Україна третя за кількістю нових хворих.

4 678  людей у світі за добу померли. За цим показником (386 смертей) Україна третя у світі та друга в Європі.

Нагадаємо: 23 жовтня в Україні 6 081 особа одужала від коронавірусу, однак було госпіталізовано 5 924 людини.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні запустили реєстр педофілів

Президентський рейтинг: у Зеленського, Порошенка та Бойка зниження, у Разумкова підйом

Суд в Амстердамі наказав повернути "скіфське золото" Україні

таблиціЩе одне опитування показало падіння рейтингу "Слуги народу"

Незабаром уже 13 областей України будуть у "червоній зоні"

фотоНа Херсонщині, де найбільше смертей від covid, розгортають мобільний госпіталь

Усі новини...
коронавірус
У Києві за добу від COVID померли 27 хворих
Україна отримає 1,5 млн доз ковід-вакцини AstraZeneca від Німеччини
Румунія повертає комендантську годину і обов’язкове носіння масок
Останні новини
15:57
Blue Origin Безоса і Sierra Space планують побудувати власну космічну станцію
15:31
фото 5 тисяч гривень за липові дані: затримали лікаря, який торгував сovid-сертифікатами
15:30
Венедіктова про розслідування замаху на Шефіра: На місці не стоїмо
15:19
"Скіфське золото" передадуть музею в Києві до стабілізації ситуації в Криму: деталі рішення
15:14
У НБУ пропонують збільшити страхові виплати за ДТП
15:02
У Китаї закривають місто-мільйонник через спалах коронавірусу
14:47
Кафе та ресторани "червоної" зони втратили третину обігу за тиждень
14:47
"Квіти України" просять скасувати заборону на будівельні роботи
14:42
інфографіка КШЕ: Поточна хвиля епідемії Covid-19 може захопити початок 2022 року
14:38
відеоЛукашенко запевняє, що російська ковід-вакцина "набагато краща", ніж західні
Усі новини...