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Хвиля Covid в Україні: більше 20 тисяч нових хворих, 386 заражених померли

Неділя, 24 жовтня 2021, 08:19
Фото getty images

За добу 23 жовтня в Україні виявили більше 20 тисяч випадків коронавірусу, 386 хворих людей померли.

Джерело: дані МОЗ станом на ранок 24 жовтня

Деталі: У суботу було зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби, з них дітей – 1 533, медпрацівників – 237.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 924 людини, летальних випадків – 386.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.

Водночас 6 081 особа одужала.

 
Інфографіка УП

Нагадаємо:

  • Протягом п’ятниці, 22 жовтня, в країні виявили 23 229 випадки ковід, це лише трохи менше, ніж рекорд четверга.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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