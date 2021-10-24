Хвиля Covid в Україні: більше 20 тисяч нових хворих, 386 заражених померли
Неділя, 24 жовтня 2021, 08:19
За добу 23 жовтня в Україні виявили більше 20 тисяч випадків коронавірусу, 386 хворих людей померли.
Джерело: дані МОЗ станом на ранок 24 жовтня
Деталі: У суботу було зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби, з них дітей – 1 533, медпрацівників – 237.
Також за минулу добу було госпіталізовано 5 924 людини, летальних випадків – 386.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.
Водночас 6 081 особа одужала.
Нагадаємо:
- Протягом п’ятниці, 22 жовтня, в країні виявили 23 229 випадки ковід, це лише трохи менше, ніж рекорд четверга.
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Українська правда