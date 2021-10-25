Коронавирус: Украина вошла в четверку стран, где больше всего новых больных

23 октября в мире обнаружили 319 340 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Великобритании - 39 962 случая, в РФ - 35 660, в Турции - 24 792.

Кроме того, в Украине - 20 791 заражения, в США - 17 580.

В Европе Украина третья по количеству новых больных.

4678 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю (386 смертей) Украина третья в мире и вторая в Европе.

Напомним: 23 октября в Украине 6081 человек оправился от коронавируса, однако были госпитализированы 5924 человека.

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