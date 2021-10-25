Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Covid забрав життя уже понад 64 тисяч українців, за добу померли 330 хворих

Понеділок, 25 жовтня 2021, 08:20
Covid забрав життя уже понад 64 тисяч українців, за добу померли 330 хворих
Covid-лікарня в Харкові, фото Назарія Мазилюка, УП

За добу 24 жовтня в Україні зафіксували 14 634 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 330 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 912 осіб, одужали 4 598 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я, дашборд РНБО і Коронавірус_інфо

Деталі: Серед нових хворих 999 дітей і 173 медпрацівники. 

Найбільше випадків захворювання в цю неділю зареєстрували знову в Харківській області (1 687), а також в Одеській (1 262), Дніпропетровській (1 065), Житомирській (1 042) і Запорізькій (1 037) областях. 

Летальних випадків за останню добу найбільше у Дніпропетровськй (62), Запорізькій (52), Одеській (37), Харківській (34) областях та в Києві (27). 

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 784 039 осіб, із них одужали 2 380 374 особи, померли 64 202 людини.

Зараз коронавірус мають 339 463 жителі України.

Нагадаємо: Позначку в 60 тисяч летальних випадків від коронавірусу Україна перетнула 15 жовтня.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: