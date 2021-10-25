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Covid забрав життя уже понад 64 тисяч українців, за добу померли 330 хворих

Понеділок, 25 жовтня 2021, 08:20
Covid-лікарня в Харкові, фото Назарія Мазилюка, УП

За добу 24 жовтня в Україні зафіксували 14 634 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 330 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 912 осіб, одужали 4 598 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я, дашборд РНБО і Коронавірус_інфо

Деталі: Серед нових хворих 999 дітей і 173 медпрацівники. 

Найбільше випадків захворювання в цю неділю зареєстрували знову в Харківській області (1 687), а також в Одеській (1 262), Дніпропетровській (1 065), Житомирській (1 042) і Запорізькій (1 037) областях. 

Летальних випадків за останню добу найбільше у Дніпропетровськй (62), Запорізькій (52), Одеській (37), Харківській (34) областях та в Києві (27). 

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 784 039 осіб, із них одужали 2 380 374 особи, померли 64 202 людини.

Зараз коронавірус мають 339 463 жителі України.

Нагадаємо: Позначку в 60 тисяч летальних випадків від коронавірусу Україна перетнула 15 жовтня.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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