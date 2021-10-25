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Covid унес жизни уже более 64 тысяч украинцев, за сутки умерли 330 больных

Понедельник, 25 октября 2021, 08:20
Covid унес жизни уже более 64 тысяч украинцев, за сутки умерли 330 больных
Covid-больница в Харькове, фото Назария Мазилюка, УП

За сутки 24 октября в Украине зафиксировали 14 634 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 330 летальных случаев от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 912 человек, выздоровели 4 598 человек.

Источник: Министерство здравоохранения, дашборд СНБО и Коронавірус_інфо

Детали: Среди новых больных 999 детей и 173 медработника.

Больше всего случаев заболевания в это воскресенье зарегистрировали снова в Харьковской области (1 687), а также в Одесской (1 262), Днепропетровской (1 065), Житомирской (1 042) и Запорожской (1 037) областях.

Летальных случаев за последние сутки больше всего в Днепропетровской (62), Запорожской (52), Одесской (37), Харьковской (34) областях и в Киеве (27).

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 784 039 человек, из них выздоровели 2 380 374 человека, умерли 64 202 человека.

Сейчас коронавирус имеют 339 463 жителя Украины.

Напомним: Отметку в 60 тысяч летальных случаев от коронавируса Украина пересекла 15 октября.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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