Синоптики дали прогноз на листопад

Синоптики прогнозують, що у листопаді 2021 року в Україні середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: За прогнозами синоптиків, середня місячна температура передбачається 1-7° тепла, що близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм, що також в межах норми.

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