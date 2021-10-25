Синоптики дали прогноз на листопад
Понеділок, 25 жовтня 2021, 13:29
Синоптики прогнозують, що у листопаді 2021 року в Україні середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: За прогнозами синоптиків, середня місячна температура передбачається 1-7° тепла, що близько до норми.
Місячна кількість опадів очікується 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм, що також в межах норми.
Нагадаємо:
- У найближчі дві доби в України збережеться суха і прохолодна погода.
Українська правда