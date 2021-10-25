Синоптики дали прогноз на ноябрь

Синоптики прогнозируют, что в ноябре 2021 года в Украине средняя месячная температура предполагается на уровне 1-7° тепла.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура предполагается 1-7° тепла, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что также в пределах нормы.

Напомним: