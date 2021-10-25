Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Синоптики дали прогноз на ноябрь

Понедельник, 25 октября 2021, 13:29
фото: УП

Синоптики прогнозируют, что в ноябре 2021 года в Украине средняя месячная температура предполагается на уровне 1-7° тепла.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура предполагается 1-7° тепла, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что также в пределах нормы.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове "ничего на допросе не говорит" – полиция

Имеем право защищаться: посол ответил "обеспокоенному" Берлину по поводу "Байрактаров"

Новости 27 октября: смертельное ДТП в Харькове, новые "красные" зоны

"Скифское золото": Россия угрожает прекратить сотрудничество с музеями Нидерландов

У НАБУ более 10 заявлений о "деньгах в конвертах" в Раде – Сытник

На Донбассе убили украинского военного

Все новости...
погода
Синоптики обещают сухую и прохладную погоду в Украине
В Киев пришли морозы
Киев накрывает сильный ветер
Последние новости
03:48
МИД Франция обвинил семью Лукашенко в организованной торговле людьми
02:52
Россия требует заменить Третьякову Медведчуком в ТКГ
01:59
16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове "ничего на допросе не говорит" – полиция
01:34
В Одесской области больницы обеспечены кислородом – Минздрав
00:38
фотоОккупанты обстреляли населенные пункты в Луганской области
23:52
фото, видеоВ Сумах застрелили активиста "Правого сектора"
23:14
В Apple Music исправили карту с "российским" Крымом
22:39
В Швеции третьей дозой будут вакцинировать пожилых людей и медперсонал
22:18
Имеем право защищаться: посол ответил "обеспокоенному" Берлину по поводу "Байрактаров"
22:01
Новости экономики: приватизационный "розыгрыш" Большевика, продажа гостиницы "Салют"
Все новости...