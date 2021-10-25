Держпереворот у Судані: МЗС зробило попередження українцям

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не відвідувати найближчим часом Судан на сході Африки, оскільки там відбувається державний переворот.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter

Пряма мова: "Уважно слідкуємо за розвитком ситуації в Хартумі (столиця Судану - УП). Рекомендуємо українцям наразі утриматися від поїздок до Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей, залишатися в безпечному місці".

Деталі: З усіх питань дипломатичне відомство радить телефонувати на "гарячу лінію" посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48.

Передісторія: У Судані група військових почала державний переворот – вранці 25 жовтня вони затримали прем'єр-міністра Абдаллу Хамдука і лідерів партій – партнерів коаліційного уряду країни.