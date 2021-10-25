Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держпереворот у Судані: МЗС зробило попередження українцям

Понеділок, 25 жовтня 2021, 13:33
Держпереворот у Судані: МЗС зробило попередження українцям
Акції протесту в суданському Хартумі 25 жовтня, Фото AFP

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не відвідувати найближчим часом Судан на сході Африки, оскільки там відбувається державний переворот.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter

Пряма мова: "Уважно слідкуємо за розвитком ситуації в Хартумі (столиця Судану - УП). Рекомендуємо українцям наразі утриматися від поїздок до Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей, залишатися в безпечному місці".

Деталі: З усіх питань дипломатичне відомство радить телефонувати на "гарячу лінію" посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48.

Передісторія: У Судані група військових почала державний переворот – вранці 25 жовтня вони затримали прем'єр-міністра Абдаллу Хамдука і лідерів партій – партнерів коаліційного уряду країни.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СуданУкраїнаМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Судан
Внаслідок авіаудару по Судану загинули 17 людей, серед них 5 дітей
Україна евакуювала із Судану майже сотню громадян
Із охопленого боями Судану евакуювали 87 українців
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: