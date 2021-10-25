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Госпереворот в Судане: МИД сделал предупреждение украинцам

Понедельник, 25 октября 2021, 13:33
Госпереворот в Судане: МИД сделал предупреждение украинцам
Акции протеста в суданском Хартуме 25 октября, Фото AFP

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам не посещать в ближайшее время Судан на востоке Африки, поскольку там происходит государственный переворот.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter

Прямая речь: "Внимательно следим за развитием ситуации в Хартуме (столица Судана - УП). Рекомендуем украинцам пока воздержаться от поездок в Судан, а тем, кто находится в стране, избегать мест массового скопления людей, оставаться в безопасном месте".

Детали: По всем вопросам дипломатическое ведомство советует звонить на "горячую линию" посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48.

Предыстория: В Судане группа военных начала государственный переворот - утром 25 октября они задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и лидеров партий - партнеров коалиционного правительства страны.

Украинская правда

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Темы: СуданУкраинаМИД
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