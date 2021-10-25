"Укрзалізниця" відновлює рейси з Києва до Варшави

Поїзд №67/68 "Київ – Варшава" починає курсувати з 4 листопада після півторарічної перерви.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Деталі: Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і до Варшави прибуватиме о 9:02. З Варшави потяг відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00.

Час вказано з урахуванням проходження паспортного та митного контролю.

Залізничне сполучення між двома містами припинили через карантинні обмеження.

Водночас придбати квитки через сайт "УЗ" наразі неможливо. Результати пошуку вказують, що місць по заданому маршруту немає.

Передісторія: