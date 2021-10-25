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"Укрзалізниця" відновлює рейси з Києва до Варшави

Понеділок, 25 жовтня 2021, 15:13
мапа з сайту уз

Поїзд №67/68 "Київ – Варшава" починає курсувати з 4 листопада після півторарічної перерви.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Деталі: Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і до Варшави прибуватиме о 9:02. З Варшави потяг відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00. 

Час вказано з урахуванням проходження паспортного та митного контролю.

Залізничне сполучення між двома містами припинили через карантинні обмеження.

Водночас придбати квитки через сайт "УЗ" наразі неможливо. Результати пошуку вказують, що місць по заданому маршруту немає.

Передісторія:

  • Рух поїздів до Польщі припинили на початку пандемії COVID-19 в березні 2020, через тодішнє рішення польського уряду про тимчасове закриття кордонів для іноземців. Зокрема, зупинили рейси потягу "Київ – Варшава".
  • 11 жовтня 2021 року УЗ відновила курсування рейсів швидкісних потягів "Інтерсіті+" №715/716 за маршрутом "Київ – Перемишль".

Українська правда
Теми: УкрзалізницяПольщатранспорт


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