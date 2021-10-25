"Укрзализныця" возобновляет рейсы из Киева в Варшаву
Понедельник, 25 октября 2021, 15:13
Поезд №67 / 68 "Киев – Варшава" начинает курсировать с 4 ноября после перерыва длительностью в полтора года.
Источник: пресс-служба "УЗ"
Подробности: Поезд отправляется из Киева в 18:48 и в Варшаву прибывает в 9:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00.
Время указано с учетом прохождения паспортного и таможенного контроля.
Железнодорожное сообщение между двумя городами прекратили из-за карантинных ограничения.
Однако купить проездные билеты через сайт "УЗ" на данный момент невозможно. Результаты поиска показывают, что мест по заданному маршруту нет.
Предыстория:
- Движение поездов в Польшу прекратили в начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года, из-за тогдашнего решения польского правительства о временном закрытии границ для иностранцев. В частности, остановили рейсы поезда "Киев – Варшава".
- 11 октября 2021 года УЗ возобновила курсирование рейсов скоростных поездов "Интерсити +" №715/716 по маршруту "Киев – Пшемысль".
Украинская правда