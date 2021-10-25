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"Укрзализныця" возобновляет рейсы из Киева в Варшаву

Понедельник, 25 октября 2021, 15:13
Укрзализныця возобновляет рейсы из Киева в Варшаву
карта с сайта уз

Поезд №67 / 68 "Киев – Варшава" начинает курсировать с 4 ноября после перерыва длительностью в полтора года.

Источник: пресс-служба "УЗ"

Подробности: Поезд отправляется из Киева в 18:48 и в Варшаву прибывает в 9:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00.

Время указано с учетом прохождения паспортного и таможенного контроля.

Железнодорожное сообщение между двумя городами прекратили из-за карантинных ограничения.

Однако купить проездные билеты через сайт "УЗ" на данный момент невозможно. Результаты поиска показывают, что мест по заданному маршруту нет.

Предыстория:

  • Движение поездов в Польшу прекратили в начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года, из-за тогдашнего решения польского правительства о временном закрытии границ для иностранцев. В частности, остановили рейсы поезда "Киев – Варшава".
  • 11 октября 2021 года УЗ возобновила курсирование рейсов скоростных поездов "Интерсити +" №715/716 по маршруту "Киев – Пшемысль".

Украинская правда

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Темы: УкрзализныцяПольшатранспорт
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