"Укрзализныця" возобновляет рейсы из Киева в Варшаву

Поезд №67 / 68 "Киев – Варшава" начинает курсировать с 4 ноября после перерыва длительностью в полтора года.

Источник: пресс-служба "УЗ"

Подробности: Поезд отправляется из Киева в 18:48 и в Варшаву прибывает в 9:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00.

Время указано с учетом прохождения паспортного и таможенного контроля.

Железнодорожное сообщение между двумя городами прекратили из-за карантинных ограничения.

Однако купить проездные билеты через сайт "УЗ" на данный момент невозможно. Результаты поиска показывают, что мест по заданному маршруту нет.

Предыстория: