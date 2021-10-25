Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У лікарнях ОРДЛО критична ситуація - правозахисники

Понеділок, 25 жовтня 2021, 16:16
У лікарнях ОРДЛО критична ситуація - правозахисники
ФОТО окупантів

Правозахисники заявляють, що дві третини медичних установ на території тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини всуціль заповнені хворими на коронавірусну хворобу.

Джерело: Facebook-сторінка "Східної правозахисної групи"

Деталі: Правозахисники провели власний моніторинг за доступними їм джерелами інформації. Вони стверджують, що ситуація з системою охорони здоров’я критична не лише через COVID-19.

Правозахисники встановили, що в більшості міст тимчасово окупованих територій бракує місць у відділеннях гінекології, а операції проводять лише в Донецьку й Луганську.

Також всюди бракує медичного персоналу, а в шпиталях Дебальцевого та Антрацита немає водопостачання.

За джерелами правозахисників, кампанію з вакцинації місцевих мешканців проти коронавірусної хвороби не виконують.

Винятком є лише онкологічні відділення, які наразі не змінюють профіль на лікування COVID-пацієнтів.

Передісторія: Єврокомісія пообіцяла 20 жовтня надати гуманітарну допомогу розміром 3,5 млн євро для жителів Донбасу.

Теми: ОРДЛОмедицинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: