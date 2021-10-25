У лікарнях ОРДЛО критична ситуація - правозахисники

Правозахисники заявляють, що дві третини медичних установ на території тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини всуціль заповнені хворими на коронавірусну хворобу.

Джерело: Facebook-сторінка "Східної правозахисної групи"

Деталі: Правозахисники провели власний моніторинг за доступними їм джерелами інформації. Вони стверджують, що ситуація з системою охорони здоров’я критична не лише через COVID-19.

Правозахисники встановили, що в більшості міст тимчасово окупованих територій бракує місць у відділеннях гінекології, а операції проводять лише в Донецьку й Луганську.

Також всюди бракує медичного персоналу, а в шпиталях Дебальцевого та Антрацита немає водопостачання.

За джерелами правозахисників, кампанію з вакцинації місцевих мешканців проти коронавірусної хвороби не виконують.

Винятком є лише онкологічні відділення, які наразі не змінюють профіль на лікування COVID-пацієнтів.

Передісторія: Єврокомісія пообіцяла 20 жовтня надати гуманітарну допомогу розміром 3,5 млн євро для жителів Донбасу.