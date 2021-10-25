Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У лікарнях ОРДЛО критична ситуація - правозахисники

Понеділок, 25 жовтня 2021, 16:16
ФОТО окупантів

Правозахисники заявляють, що дві третини медичних установ на території тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини всуціль заповнені хворими на коронавірусну хворобу.

Джерело: Facebook-сторінка "Східної правозахисної групи"

Деталі: Правозахисники провели власний моніторинг за доступними їм джерелами інформації. Вони стверджують, що ситуація з системою охорони здоров’я критична не лише через COVID-19.

Правозахисники встановили, що в більшості міст тимчасово окупованих територій бракує місць у відділеннях гінекології, а операції проводять лише в Донецьку й Луганську.

Також всюди бракує медичного персоналу, а в шпиталях Дебальцевого та Антрацита немає водопостачання.

За джерелами правозахисників, кампанію з вакцинації місцевих мешканців проти коронавірусної хвороби не виконують.

Винятком є лише онкологічні відділення, які наразі не змінюють профіль на лікування COVID-пацієнтів.

Передісторія: Єврокомісія пообіцяла 20 жовтня надати гуманітарну допомогу розміром 3,5 млн євро для жителів Донбасу.

Теми: ОРДЛОмедицинакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНазвали ім’я військового, вбитого у вівторок на Донбасі

У Німеччині зробили крок до сертифікації "Північного потоку-2"

відеоЗСУ вперше застосували "Байрактар" у зоні ООС, знищили гармату бойовиків

Новини 26 жовтня: "скіфське золото", дезінформація про наступ ЗСУ

НАЗК перевірило декларацію Зеленського: порушень не знайшли

інфографікаКиївщина і Франківщина вийшли на показники "червоної" зони

Усі новини...
ОРДЛО
Кабмін скасував самоізоляцію для жителів ТОТ, які їдуть вакцинуватися через РФ
Пункти для українців з Криму й ОРДЛО: Росія обурилася, а Київ нагадав, хто окупант
Окупанти вимагають з незаконно ув'язнених гроші "за проживання" – Гармаш
Останні новини
23:49
У крові Полякова, окрім метадону, знайшли димедрол – МВС
23:09
фотоНазвали ім’я військового, вбитого у вівторок на Донбасі
22:43
Британський суд відхилив скаргу кремлівських пропагандистів на штраф у 200 тисяч фунтів
22:14
У Байдена впевнені, що не могли б зупинити "Північний потік-2", а лише відтермінувати
21:58
Новини економіки: тариф на газ для українців без постачальника, нові члени правління УЗ
21:41
У Німеччині зробили крок до сертифікації "Північного потоку-2"
21:25
Шмигаль пояснив, як теплопостачальники погасять частину боргів перед "Нафтогазом"
21:12
відеоЗСУ вперше застосували "Байрактар" у зоні ООС, знищили гармату бойовиків
21:04
Владі Києва доведеться викупити цех "Більшовика" у переможця аукціону
20:54
Новини 26 жовтня: "скіфське золото", дезінформація про наступ ЗСУ
Усі новини...