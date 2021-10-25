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В больницах ОРДЛО критическая ситуация - правозащитники

Понедельник, 25 октября 2021, 16:16
ФОТО оккупантов

Правозащитники заявляют, что две трети медицинских учреждений на территории временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской облестей сплошь заполнены пациентами с коронавирусной инфекцией.

Источник: Facebook-страница "Восточной правозащитной группы"

Подробности: Правозащитники провели собственный мониторинг доступных им источников информации. Они заявляют, что ситуация с системой здравоохранения критическая не только по причине COVID-19.

Правозащитники установили, что в большинстве городов временно оккупированных территорий не хватает мест в отделениях гинекологии, а операции проводят только в Донецке и Луганске.

Также повсеместно не хватает медицинского персонала, а в больницах Дебальцево и Антрацита отсутствует водоснабжение.

По источникам правозащитников, кампанию по вакцинации местных жителей против коронавирусной болезни не проводят.

Исключением являются только онкологические отделения, которые пока не перепрофилируют на лечение COVID-пациентов.

Предыстория:

  • Еврокомиссия пообещала 20 октября предоставить гуманитарную помощь в размере 3,5 миллионов евро для жителей Донбасса.

Темы: ОРДЛОмедицинакоронавирус
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