Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабмін скасував самоізоляцію для жителів ТОТ, які їдуть вакцинуватися через РФ

Понеділок, 25 жовтня 2021, 16:52

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що жителі тимчасово окупованих територій не підлягають самоізоляції, якщо їдуть вакцинуватися через українсько-російський кордон.

Джерело: пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, постанова КМУ 

Дослівно: "Відтепер мешканці ТОТ не підлягатимуть самоізоляції (обсервації) при перетині кордону з РФ у разі пред’явлення запрошення на вакцинацію з українським ідентифікатором. Рішення ухвалене з метою забезпечення доступу громадян України до вакцинації в умовах блокування роботи КПВВ з боку РФ."

Деталі: Мешканці ТОТ можуть записатися на вакцинацію в будь-якому центрі масової вакцинації чи пункті щеплень на підконтрольній українському урядові території Донецької, Луганської та Херсонської областей, які знаходяться неподалік КПВВ. У результаті запису житель окупованої території отримає запрошення з унікальним кодом для ідентифікації.

У відомстві оприлюднили перелік таких пунктів.

Для цього потрібно зателефонувати до контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19, або ж зробити це онлайн за допомогою чату на сайті МОЗ.

Передісторія:

В українському уряді заявляли 12 жовтня, що окупанти блокують контрольний пункт в’їзду та виїзду "Станиця Луганська".

Українська правда
Теми: ОРДЛОКримвакцинаціяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна залишається 2-гою в Європі за добовою смертністю від Covid

Росія вимагає замінити Третьякову Медведчуком у ТКГ

16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові "нічого на допиті не говорить" – поліція

Маємо право захищатися: посол відповів "занепокоєному" Берліну щодо "Байрактарів"

Новини 27 жовтня: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони

"Скіфське золото": Росія погрожує припинити співпрацю з музеями Нідерландів

Усі новини...
ОРДЛО
У лікарнях ОРДЛО критична ситуація - правозахисники
Пункти для українців з Криму й ОРДЛО: Росія обурилася, а Київ нагадав, хто окупант
Окупанти вимагають з незаконно ув'язнених гроші "за проживання" – Гармаш
Останні новини
08:33
В Україні новий антирекорд Covid: понад 26 тисяч хворих за добу
08:13
відео, фотоЧерез вибух на автозаправці на Харківщині згоріли дві вантажівки
08:00
Головні новини середи і ночі: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони
07:23
Доба на Донбасі: окупанти 15 разів порушували "тишу" і запускали безпілотники
06:53
На Закарпатті поліція відкрила кримінальну справу через вагітність 11-річної дівчинки
06:28
Україна залишається 2-гою в Європі за добовою смертністю від Covid
05:45
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 455 порушень "тиші" за добу
04:47
Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію Штатів – ЗМІ
03:48
МЗС Франції звинуватило родину Лукашенка в організованій торгівлі людьми
02:52
Росія вимагає замінити Третьякову Медведчуком у ТКГ
Усі новини...