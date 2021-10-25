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Кабмін скасував самоізоляцію для жителів ТОТ, які їдуть вакцинуватися через РФ

Понеділок, 25 жовтня 2021, 16:52

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що жителі тимчасово окупованих територій не підлягають самоізоляції, якщо їдуть вакцинуватися через українсько-російський кордон.

Джерело: пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, постанова КМУ 

Дослівно: "Відтепер мешканці ТОТ не підлягатимуть самоізоляції (обсервації) при перетині кордону з РФ у разі пред’явлення запрошення на вакцинацію з українським ідентифікатором. Рішення ухвалене з метою забезпечення доступу громадян України до вакцинації в умовах блокування роботи КПВВ з боку РФ."

Деталі: Мешканці ТОТ можуть записатися на вакцинацію в будь-якому центрі масової вакцинації чи пункті щеплень на підконтрольній українському урядові території Донецької, Луганської та Херсонської областей, які знаходяться неподалік КПВВ. У результаті запису житель окупованої території отримає запрошення з унікальним кодом для ідентифікації.

У відомстві оприлюднили перелік таких пунктів.

Для цього потрібно зателефонувати до контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19, або ж зробити це онлайн за допомогою чату на сайті МОЗ.

Передісторія:

В українському уряді заявляли 12 жовтня, що окупанти блокують контрольний пункт в’їзду та виїзду "Станиця Луганська".

Українська правда
Теми: ОРДЛОКримвакцинаціяРосія
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