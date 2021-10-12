МінТОТ: російські окупанти блокують КПВВ "Станиця Луганська"

У Станиці Луганській підконтрольна Росії окупаційна адміністрація в окремих районах блокує роботу КПВВ.

Джерело: сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Дослівно: "За наявною інформацією, окупаційні режими здійснюють пропуск людей, які слідують з ТОТ до контрольованої Урядом України території, лише за наявності реєстрації на підконтрольній території.

Пропуск осіб, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, фактично здійснюється лише у разі смерті родичів на підконтрольній території України та якщо особа прямує на лікування.

З боку української влади зроблено усе необхідне, аби забезпечити безпечний рух через КПВВ. Більше того, протягом жовтня Мінреінтеграції планує завершити облаштування багатофункціональної сервісної зони на КПВВ у Станиці Луганській".

Деталі: віцепрем’єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що подібні блокування вже здійснювали на КПВВ.

Зокрема, окупаційний режим РФ здійснив блокування через те, що "діти з ТОТ проявили активність під час вступної кампанії на вільній території України".

Наразі ж у Щасті триває блокування КПВВ листопада минулого року, "де було створено режимну та сервісну зони, щоб громадяни, які перетинають лінію дотику, могли отримати банківські, адміністративні послуги".

Пряма мова Резнікова: "Цього разу причиною блокування теж стало відкриття багатофункціональної сервісної зони на КПВВ у Станиці Луганській, яке заплановане до кінця року…

Блокуючи КПВВ, окупанти позбавляють багато сімей чи не єдиного стабільного джерела доходів – українських пенсій і соціальних виплат, доступу до медикаментів тощо. Ситуація критична, і люди це розуміють".