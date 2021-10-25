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На Донбасі поранили українського військового

Понеділок, 25 жовтня 2021, 18:26
На Донбасі поранили українського військового
фото: оос

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одного бійця ЗСУ поранили.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Біля Кам’янки ворог обстріляв позиції наших воїнів з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Деталі: Внаслідок обстрілів одного військового ООС поранили. Він у лікарні, його стан здоров’я середньої важкості.

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь та змусили окупантів припинити обстріли.

Окрім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотника типу Орлан-10 російського виробництва із перетином лінії розмежування.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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