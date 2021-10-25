Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбасі поранили українського військового

Понеділок, 25 жовтня 2021, 18:26
фото: оос

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одного бійця ЗСУ поранили.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Біля Кам’янки ворог обстріляв позиції наших воїнів з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Деталі: Внаслідок обстрілів одного військового ООС поранили. Він у лікарні, його стан здоров’я середньої важкості.

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь та змусили окупантів припинити обстріли.

Окрім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотника типу Орлан-10 російського виробництва із перетином лінії розмежування.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні новий антирекорд Covid: понад 26 тисяч хворих за добу

Україна залишається 2-гою в Європі за добовою смертністю від Covid

Росія вимагає замінити Третьякову Медведчуком у ТКГ

16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові "нічого на допиті не говорить" – поліція

Маємо право захищатися: посол відповів "занепокоєному" Берліну щодо "Байрактарів"

Новини 27 жовтня: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони

Усі новини...
Донбас
У Чернівцях заочно засудили одного з ватажків угруповання "Восток"
Бійці ООС вогнем у відповідь змусили противника припинити обстріли
Доба на Донбасі: окупанти 13 разів "зривали тишу"
Останні новини
09:36
У США видали перший паспорт із позначкою "стать Х"
09:31
Жодної медалі – аналітики дали прогноз для України на Олімпіаді-2022
09:15
Найбільша угода на українському IT-ринку: американці купують розробника Depositphotos
09:00
Польська компанія PGNiG вдруге поставить газ Молдові
08:52
Рекорд вакцинації українців за день, перших доз ледь не втричі більше
08:33
В Україні новий антирекорд Covid: понад 26 тисяч хворих за добу
08:13
відео, фотоЧерез вибух на автозаправці на Харківщині згоріли дві вантажівки
08:00
Головні новини середи і ночі: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони
07:23
Доба на Донбасі: окупанти 15 разів порушували "тишу" і запускали безпілотники
06:53
На Закарпатті поліція відкрила кримінальну справу через вагітність 11-річної дівчинки
Усі новини...