На Донбасі поранили українського військового

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одного бійця ЗСУ поранили.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Біля Кам’янки ворог обстріляв позиції наших воїнів з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Деталі: Внаслідок обстрілів одного військового ООС поранили. Він у лікарні, його стан здоров’я середньої важкості.

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь та змусили окупантів припинити обстріли.

Окрім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотника типу Орлан-10 російського виробництва із перетином лінії розмежування.