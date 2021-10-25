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На Донбассе ранили украинского военного

Понедельник, 25 октября 2021, 18:26
На Донбассе ранили украинского военного
фото: оос

В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, одного бойца ВСУ ранили.

Источник: штаб ООС

Дословно: "У Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Детали: В результате обстрелов одного военного ООС ранили. Он в больнице, его состояние здоровья средней тяжести.

ВСУ открывали огонь и вынудили оккупантов прекратить обстрелы.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет беспилотника типа Орлан-10 российского производства с пересечением линии разграничения.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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