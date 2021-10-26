140 людей поранені на протестах проти держперевороту в Судані

Cім осіб були вбиті в результаті стрілянини і 140 отримали поранення в зіткненнях між солдатами і вуличними демонстрантами в Судані під час акцій протесту проти збройного перевороту в країні.

Джерело: Reuters з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я

Деталі: Як повідомляється, молодь, яка виступила проти перевороту, забарикадувала вулиці і вступила в бій з військами.

Основна опозиційна коаліція "Сили волі і змін" закликала до мирних вуличних дій, щоб повалити військовий переворот, включаючи демонстрації, блокування вулиць і громадянську непокору.

Передісторія: