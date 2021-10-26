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140 людей поранені на протестах проти держперевороту в Судані

Вівторок, 26 жовтня 2021, 01:27
140 людей поранені на протестах проти держперевороту в Судані
AFP via Getty Images

Cім осіб були вбиті в результаті стрілянини і 140 отримали поранення в зіткненнях між солдатами і вуличними демонстрантами в Судані під час акцій протесту проти збройного перевороту в країні.

Джерело: Reuters з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я

Деталі: Як повідомляється, молодь, яка виступила проти перевороту, забарикадувала вулиці і вступила в бій з військами.

Основна опозиційна коаліція "Сили волі і змін" закликала до мирних вуличних дій, щоб повалити військовий переворот, включаючи демонстрації, блокування вулиць і громадянську непокору.

Передісторія:

  • Суданом більшу частину свого постколоніальної історії правили військові лідери, які захопили владу в результаті переворотів.
  • 25 жовтня у Судані група військових зробила спробу держперевороту – затримали прем'єр-міністра Абдаллу Хамдука і лідерів партій – партнерів коаліційного уряду країни.
  • Лідер перевороту, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, розпустив Суверенну раду, створену для керівництва країною після повалення давнього правлячого автократа Омара аль-Башира в ході народного повстання два роки тому.
  • Бурхан оголосив надзвичайний стан і пообіцяв провести вибори в липні 2023 року, а потім передати владу обраному цивільному уряду.

Теми: Африка
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