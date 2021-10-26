140 людей поранені на протестах проти держперевороту в Судані
Вівторок, 26 жовтня 2021, 01:27
Cім осіб були вбиті в результаті стрілянини і 140 отримали поранення в зіткненнях між солдатами і вуличними демонстрантами в Судані під час акцій протесту проти збройного перевороту в країні.
Джерело: Reuters з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я
Деталі: Як повідомляється, молодь, яка виступила проти перевороту, забарикадувала вулиці і вступила в бій з військами.
Основна опозиційна коаліція "Сили волі і змін" закликала до мирних вуличних дій, щоб повалити військовий переворот, включаючи демонстрації, блокування вулиць і громадянську непокору.
Передісторія:
- Суданом більшу частину свого постколоніальної історії правили військові лідери, які захопили владу в результаті переворотів.
- 25 жовтня у Судані група військових зробила спробу держперевороту – затримали прем'єр-міністра Абдаллу Хамдука і лідерів партій – партнерів коаліційного уряду країни.
- Лідер перевороту, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, розпустив Суверенну раду, створену для керівництва країною після повалення давнього правлячого автократа Омара аль-Башира в ході народного повстання два роки тому.
- Бурхан оголосив надзвичайний стан і пообіцяв провести вибори в липні 2023 року, а потім передати владу обраному цивільному уряду.