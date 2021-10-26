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140 человек ранены на протестах против госпереворота в Судане

Вторник, 26 октября 2021, 01:27
140 человек ранены на протестах против госпереворота в Судане
AFP via Getty Images

Семь человек были убиты в результате стрельбы и 140 получили ранения в столкновениях между солдатами и уличными демонстрантами в Судане во время акций протеста против вооруженного переворота в стране.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения

Детали: Как сообщается, молодежь, которая выступила против переворота, забаррикадировала улицы и вступила в бой с войсками.

Основная оппозиционная коалиция "Силы воли и изменений" призвала к мирным уличным действиям, чтобы свергнуть военный переворот, включая демонстрации, блокирование улиц и гражданское неповиновение.

Предыстория:

  • Суданом большую часть своей  постколониальной истории правили военные лидеры, которые захватили власть в результате переворотов.
  • 25 октября в Судане группа военных совершила попытку госпереворота - задержали премьер-министра Абдалла Хамдука и лидеров партий - партнеров коалиционного правительства страны.
  • Лидер переворота, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, распустил суверенный совет, созданный для руководства страной после свержения старого правящего автократа Омара аль-Башира в ходе народного восстания два года назад.
  • Бурхан объявил чрезвычайное положение и пообещал провести выборы в июле 2023 года, а затем передать власть избранному гражданскому правительству.

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Темы: Африка
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