140 человек ранены на протестах против госпереворота в Судане
Вторник, 26 октября 2021, 01:27
Семь человек были убиты в результате стрельбы и 140 получили ранения в столкновениях между солдатами и уличными демонстрантами в Судане во время акций протеста против вооруженного переворота в стране.
Источник: Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения
Детали: Как сообщается, молодежь, которая выступила против переворота, забаррикадировала улицы и вступила в бой с войсками.
Основная оппозиционная коалиция "Силы воли и изменений" призвала к мирным уличным действиям, чтобы свергнуть военный переворот, включая демонстрации, блокирование улиц и гражданское неповиновение.
Предыстория:
- Суданом большую часть своей постколониальной истории правили военные лидеры, которые захватили власть в результате переворотов.
- 25 октября в Судане группа военных совершила попытку госпереворота - задержали премьер-министра Абдалла Хамдука и лидеров партий - партнеров коалиционного правительства страны.
- Лидер переворота, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, распустил суверенный совет, созданный для руководства страной после свержения старого правящего автократа Омара аль-Башира в ходе народного восстания два года назад.
- Бурхан объявил чрезвычайное положение и пообещал провести выборы в июле 2023 года, а затем передать власть избранному гражданскому правительству.