140 человек ранены на протестах против госпереворота в Судане

Семь человек были убиты в результате стрельбы и 140 получили ранения в столкновениях между солдатами и уличными демонстрантами в Судане во время акций протеста против вооруженного переворота в стране.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения

Детали: Как сообщается, молодежь, которая выступила против переворота, забаррикадировала улицы и вступила в бой с войсками.

Основная оппозиционная коалиция "Силы воли и изменений" призвала к мирным уличным действиям, чтобы свергнуть военный переворот, включая демонстрации, блокирование улиц и гражданское неповиновение.

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