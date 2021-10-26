В ТЦ в США сталася стрілянина, двоє загиблих
Вівторок, 26 жовтня 2021, 05:30
Двоє людей були вбиті і п'ятеро поранені в результаті стрілянини в торговельному центрі в Бойсе, штат Айдахо (США).
Джерело: NPR
Деталі: Серед поранених - співробітник поліції та підозрюваний у стрілянині. Уточнюється, що офіцери мали з ним перестрілку. Зазначається, що підозрюваного затримали.
Поліція досі в пошуках постраждалих.
Нагадаємо: Тиждень тому в університеті Гремблінга в США сталася стрілянина: одна людина загинула, сім - були поранені.