В ТЦ в США сталася стрілянина, двоє загиблих

Двоє людей були вбиті і п'ятеро поранені в результаті стрілянини в торговельному центрі в Бойсе, штат Айдахо (США).

Джерело: NPR

Деталі: Серед поранених - співробітник поліції та підозрюваний у стрілянині. Уточнюється, що офіцери мали з ним перестрілку. Зазначається, що підозрюваного затримали.

Поліція досі в пошуках постраждалих.

Нагадаємо: Тиждень тому в університеті Гремблінга в США сталася стрілянина: одна людина загинула, сім - були поранені.