В ТЦ в США произошла стрельба, двое погибших

Два человека были убиты и пятеро ранены в результате стрельбы в торговом центре в Бойсе, штат Айдахо (США).

Источник: NPR

Подробности: Среди раненых - сотрудник полиции и подозреваемый в стрельбе. Уточняется, что у офицеров была с ним перестрелка. Отмечается, что подозреваемый был задержан.

Полиция все еще в поисках пострадавших.

Напомним: Неделю назад в университете Гремблинга в США произошла стрельба: один человек погиб, семь – были ранены.