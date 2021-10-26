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В ТЦ в США произошла стрельба, двое погибших

Вторник, 26 октября 2021, 05:30
AP

Два человека были убиты и пятеро ранены в результате стрельбы в торговом центре в Бойсе, штат Айдахо (США).

Источник: NPR

Подробности: Среди раненых - сотрудник полиции и подозреваемый в стрельбе. Уточняется, что у офицеров была с ним перестрелка. Отмечается, что подозреваемый был задержан.

Полиция все еще в поисках пострадавших.

Напомним: Неделю назад в университете Гремблинга в США произошла стрельба: один человек погиб, семь – были ранены.

Темы: США
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