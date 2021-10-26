В ТЦ в США произошла стрельба, двое погибших
Вторник, 26 октября 2021, 05:30
Два человека были убиты и пятеро ранены в результате стрельбы в торговом центре в Бойсе, штат Айдахо (США).
Источник: NPR
Подробности: Среди раненых - сотрудник полиции и подозреваемый в стрельбе. Уточняется, что у офицеров была с ним перестрелка. Отмечается, что подозреваемый был задержан.
Полиция все еще в поисках пострадавших.
Напомним: Неделю назад в университете Гремблинга в США произошла стрельба: один человек погиб, семь – были ранены.