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COVID у світі: Понад 300 тисяч нових хворих, найбільше в США та РФ

Вівторок, 26 жовтня 2021, 06:57

24 жовтня у світі виявили 335 244 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 48 771 хворий, в Росії – 37 930, в Британії – 36 567.

Крім того, в Туреччині – 27 663 зараження, в Україні – 14 634. За цим показником Україна третя в Європі.

 

5 292 людини у світі за добу померли. За цим показником (330 смертей) Україна четверта у світі  і друга в Європі.

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Нагадаємо: 24 жовтня в Україні зафіксували 14 634 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 330 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 3 912 осіб, одужали 4 598 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
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