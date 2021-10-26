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COVID в мире: Более 300 тысяч новых больных, больше всего в США и РФ

Вторник, 26 октября 2021, 06:57

24 октября в мире обнаружили 335 244 новых случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 48 771 больной, в России – 37 930, в Британии – 36 567.

Кроме того, в Турции – 27 663 заражения, в Украине – 14 634. По этому показателю Украина третья в Европе.

 

5 292 человека в мире в сутки умерли. По этому показателю (330 смертей) Украина четвертая в мире и вторая в Европе.

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Напомним: 24 октября в Украине зафиксировали 14 634 случая заболевания коронавирусной болезнью и 330 летальных исходов от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 3 912 человек, выздоровели 4 598 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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