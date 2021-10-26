Covid-вакцинація: люди з протипоказаннями зможуть отримати довідку з 8 листопада

З 8 листопада українці, які мають протипоказання до щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати довідку про це і уникнути карантинних обмежень у "червоних" зонах чи під час подорожей Україною.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Ляшка: "Зараз законодавство передбачає довідку для тих, у кого є протипоказання… (Її ще не видають – ред.), але будуть з 8 листопада. У нас там є зірочка, де написано, що за обґрунтованих причин людині видається інший документ".

Деталі: Ляшко уточнив, що є загальні протипоказання, які зазначені в наказі, і є протипоказання, які записані в інструкції виробника вакцини – як то сильна алергічна реакція на перше щеплення або алергія на один з компонентів вакцини.

Водночас міністр додав, що в Україні "частенько звідкись з’являється ще низка міфічних протипоказань". Найпоширеніше з них – коли люди думають, що перенесений ковід є протипоказанням до вакцинації, й починають відтермінувати її на 6-8 місяців (як наприклад, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков – ред.).

Ляшко наголосив – якщо людина перенесла хворобу, не має гострих симптомів, у неї відновився організм, то вона може одразу йти і робити щеплення. Бо за той час, поки вона чекає "міфічних 6 чи 9 місяців" шанс померти "в 11 разів більший, ніж у вакцинованих".

Міністр не зміг відповісти, чи можна буде підтягнути довідку про протипоказання до covid-щеплення у Дії.

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