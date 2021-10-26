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Covid-вакцинация: люди с противопоказаниями смогут получить справку с 8 ноября

Вторник, 26 октября 2021, 09:31
Фото Дмитрия Ларина, УП

С 8 ноября украинцы, имеющие противопоказания к прививке против коронавируса, смогут получить справку об этом и избежать карантинных ограничений в "красных" зонах или во время путешествий по Украине.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Ляшко: "Сейчас законодательство предусматривает справку для тех, у кого есть противопоказания… (Ее еще не выдают – ред.), но будут с 8 ноября. У нас там есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ".

Детали: Ляшко уточнил, что есть общие противопоказания, указанные в приказе, и есть противопоказания, которые записаны в инструкции производителя вакцины – как, например, сильная аллергическая реакция на первую прививку или аллергия на один из компонентов вакцины.

В то же время министр добавил, что в Украине "часто откуда-то появляется еще ряд мифических противопоказаний". Самое распространенное из них – когда люди думают, что перенесенный ковид является противопоказанием к вакцинации, и начинают отсрочивать ее на 6-8 месяцев (как, например, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков – ред.).

Ляшко подчеркнул – если человек перенес болезнь, не имеет острых симптомов, у него восстановился организм, то он может сразу идти и прививаться. Потому что за то время, пока он ждет "мифических 6 или 9 месяцев", шанс умереть "в 11 раз больше, чем у вакцинированных".

Министр затруднился ответить, можно ли будет подтянуть справку о противопоказаниях к covid-прививке в приложении "Дія".

Предыстория:

  • Кабинет министров принял постановление, согласно которому с 8 ноября в Украине будут отстраняться от работы работников образования и должностных лиц, не имеющих прививок против covid-19.
  • В Минздраве сообщалось ранее, что на время отстранения за работником не сохраняется заработная плата.
  • На работу работник или госслужащий сможет вернуться только при усоловии вакцинации против соvid-19.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинацияЛяшко Виктор
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