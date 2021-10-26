Дія прикордонного проєкту "Стіна" закінчується: на нього виділили вдвічі менше коштів

Дія плану заходів з інженерно-технічного облаштування державного кордону з Росією, затвердженого урядом, закінчується в грудні 2021 року, для його реалізації було виділено удвічі менше коштів, ніж передбачалося.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Проєкт плану затвердив Кабінет міністрів під керівництвом Арсенія Яценюка ще у травні 2015 року, в суспільстві він отримав назву "Стіна". Перша редакція передбачала завершення робіт у 2018 році.

Проте, як пояснює Демченко, в подальшому приймались розпорядження про внесення змін, якими коригувалися обсяги робіт, переглядалась черговість їх виконання, продовжувалися строки виконання, згідно з реальним фінансуванням (яке було значно меншим – ред.).

Першочергово вартість робіт закладалася в розмірі 4 мільярдів гривень.

Протягом 2015-2020 років з держбюджету було виділено 2,1 млрд грн, які були реалізовані в повному обсязі. На 2021 рік, за словами речника ДПСУ, передбачено фінансування у сумі 338 млн. грн. В кінці цього року термін плану заходів закінчується.

фото ДПСУ

Щодо подальшої долі облаштування кордону Демченко зазначив, що завершення плану не означає припинення розбудови кордону в інженерно-технічному відношенні. Мовляв, питання забезпечення безпеки держрубежу набуває більшої актуальності.

Зокрема, це прописано у рішенні РНБО затвердженого указом президента від 18 серпня 2021 року. До того ж МВС визначило розбудову державного кордону одним з своїх пріоритетів (міністр Монастирський анонсував "велике будівництво кордонів" з Білоруссю та РФ, для якого необхідно 17 мільярдів гривень. За його словами, МВС звернулося до уряду з вимогою закласти ці цифри у бюджет 2022 року –ред.).

Пряма мова Демченка: "Належного облаштування потребує весь державний кордон України і на всіх напрямках, від цього залежить рівень прикордонної безпеки. Звісно, розбудові ділянок з РФ, РБ та центральній ділянці українсько-молдовського кордону приділяється першочергова увага. І для ефективної охорони кордону прикордонники потребують сукупності системи інженерного облаштування поєднаної з системою відеоспостереження та контролю. На різних ділянках облаштування може різнитися, але в загальному воно має включати безпековий та оборонний аспекти".

Деталі: За словами Демченка, було розроблено проєкт Концепції державної цільової правоохоронної програми облаштування державного кордону щодо будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій на період до 2024 року. Він передбачає консолідований підхід державних органів влади та органів місцевого самоврядування до забезпечення захисту національних інтересів у сфері захисту державного кордону, в тому числі його інженерно-технічного облаштування.

На уточнююче запитання, чи є в ДПСУ інформація про закладання необхідних коштів у держбюджет-2022, речник відомства відповів, що на цей час такої інформації не має і додав, що після схвалення Концепції мають бути затверджені безпосередні завдання й відповідні розрахунки для облаштування державного кордону.

фото дпсу

Довідково: Будівельні роботи проєкту за умовною назвою "Стіна" загалом виконувались в межах Харківської, Луганської та частково Чернігівській областях.

На сьогодні на ділянках, де проводилися роботи:

облаштовано 403 км протитранспортного рову;

побудовано 332 км рокадної дороги;

є майже 150 переходів дороги через яри;

є 100 км металевого паркану;

облаштовано 62 км загородження зі спіралі "Єгоза";

розгорнуто та облаштовано 11 комплексів системи відеоконтролю та сигналізації. Ці технічні засоби керуються з єдиного центру і дають змогу відслідковувати обстановку дистанційно, в режимі реального часу, розпізнавати загрози та ідентифікувати цілі, а також керувати силами реагування;

виконувались роботи з реконструкції прикордонних підрозділів.