Действие пограничного проекта "Стена" заканчивается: на него выделили вдвое меньше средств

Действие плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы с Россией, утвержденного правительством, истекает в декабре 2021 года, для его реализации было выделено вдвое меньше средств, чем предполагалось.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии УП

Подробности: Проект плана утвердил Кабинет министров под руководством Арсения Яценюка еще в мае 2015 года, в обществе он получил название "Стена". Первая редакция предусматривала завершение работ в 2018 году.

Однако, как объясняет Демченко, в дальнейшем принимались распоряжения о внесении изменений, которыми корректировались объемы работ, пересматривалась очередность их выполнения, продлевались сроки выполнения, согласно реальному финансированию (которое было значительно меньше – ред.).

Сначала стоимость работ закладывалась в размере 4 миллиардов гривен.

В течение 2015-2020 годов из госбюджета было выделено 2,1 млрд грн, реализованных в полном объеме. На 2021 год, по словам пресс-секретаря ГПСУ, предусмотрено финансирование в сумме 338 млн. грн. В конце этого года срок плана мероприятий истекает.

фото гпсу

Относительно дальнейшей судьбы обустройства границы Демченко отметил, что завершение плана не означает прекращения развития границы в инженерно-техническом отношении. Мол, вопрос обеспечения безопасности госрубежа приобретает еще большую актуальность.

В частности, это прописано в решении СНБО, утвержденного указом президента от 18 августа 2021 года. К тому же МВД определило развитие государственной границы одним из своих приоритетов (министр Монастырский анонсировал "большое строительство границ" с Беларусью и РФ, для которого необходимо 17 миллиардов гривен. По его словам, МВД обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет 2022 года –ред.).

Прямая речь Демченко: "Надлежащего устройства нуждается вся государственная граница Украины и на всех направлениях, от этого зависит уровень пограничной безопасности. Конечно, развитию участков с РФ, РБ и центральному участку украинско-молдавской границы уделяется первостепенное внимание. И для эффективной охраны границы пограничники нуждаются в совокупности системы инженерного устройства, совмещенной с системой видеонаблюдения и контроля. На разных участках обустройство может различаться, но в общем оно должно включать аспекты безопасности и обороны".

Детали: По словам Демченко, был разработан проект Концепции государственной целевой правоохранительной программы обустройства государственной границы по строительству инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций на период до 2024 года. Он предполагает консолидированный подход государственных органов власти и органов местного самоуправления к обеспечению защиты национальных интересов в сфере защиты государственной границы, в том числе его инженерно-технического устройства.

На уточняющий вопрос, есть ли у ГПСУ информация о заложении необходимых средств в госбюджет-2022, представитель ведомства ответил, что в настоящее время такой информацией не располагает и добавил, что после одобрения Концепции должны быть утверждены непосредственные задачи и соответствующие расчеты для обустройства государственной границы.

фото гпсу

Справка: Строительные работы проекта под условным названием "Стена" выполнялись в пределах Харьковской, Луганской и частично Черниговской областях.

Сегодня на участках, где проводились работы:

обустроено 403 км противотранспортного рва;

построено 332 км рокадной дороги;

есть почти 150 переходов дороги через овраги;

имеется 100 км металлического забора;

изобустроено 62 км заграждения из спирали "Егоза";

развернуто и обустроено 11 комплексов системы видеоконтроля и сигнализации. Эти технические средства управляются из единого центра и позволяют отслеживать обстановку дистанционно, в режиме реального времени, распознавать угрозы и идентифицировать цели, а также управлять силами реагирования;

выполнялись работы по реконструкции пограничных подразделений.