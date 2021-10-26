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В ОРДО заявляють про 1 342 випадки захворювання Covid за добу

Вівторок, 26 жовтня 2021, 12:53
Фото РІА Новости

Окупаційна влада окремих районів Донецької області повідомляє, що 25 жовтня зафіксовано 1 342 випадки захворювання Covid-19, зростає кількість пневмоній.

Джерело: так зване "Міністерство охорони здоров'я" угруповання "ДНР"

Деталі: Як повідомляється, в ОРДО у понеділок проведено 3 366 досліджень, із них виявлено 1 342 випадки захворювання (39,9%) і у 86 пацієнтів діагноз Covid-19 встановлено "клініко-епідеміологічно".

Усього станом на 10:00 вівторка хворих на Covid-19 на території ОРДО – 81 927. На лікуванні (стаціонарному та амбулаторному) – 14 301 пацієнтів, виписано – 61 256 осіб, летальних випадків – 6 370

За добу виявлено 338 випадків пневмоній, що на 77 випадків більше, ніж за минулу добу. Із них госпіталізовано 208.

Усього на лікуванні 3 859 пацієнтів із пневмоніями, з них 1 826 на кисневій підтримці (+145 за добу).

Всього з 18 березня 2021 року виявлено 2 255 пацієнтів, які раніше перехворіли на Covid-19.

Раніше з окремих районів Луганської області повідомили, що 25 жовтня там зафіксували 42 летальні випадки від Covid-19. одужали 50 пацієнтів, про кількість нових випадків інфікування не повідомлялося.

Теми: Covid-2019ДНРОРДЛОепідеміякоронавірус


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