Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОРДО заявляють про 1 342 випадки захворювання Covid за добу

Вівторок, 26 жовтня 2021, 12:53
В ОРДО заявляють про 1 342 випадки захворювання Covid за добу
Фото РІА Новости

Окупаційна влада окремих районів Донецької області повідомляє, що 25 жовтня зафіксовано 1 342 випадки захворювання Covid-19, зростає кількість пневмоній.

Джерело: так зване "Міністерство охорони здоров'я" угруповання "ДНР"

Деталі: Як повідомляється, в ОРДО у понеділок проведено 3 366 досліджень, із них виявлено 1 342 випадки захворювання (39,9%) і у 86 пацієнтів діагноз Covid-19 встановлено "клініко-епідеміологічно".

Усього станом на 10:00 вівторка хворих на Covid-19 на території ОРДО – 81 927. На лікуванні (стаціонарному та амбулаторному) – 14 301 пацієнтів, виписано – 61 256 осіб, летальних випадків – 6 370

За добу виявлено 338 випадків пневмоній, що на 77 випадків більше, ніж за минулу добу. Із них госпіталізовано 208.

Усього на лікуванні 3 859 пацієнтів із пневмоніями, з них 1 826 на кисневій підтримці (+145 за добу).

Всього з 18 березня 2021 року виявлено 2 255 пацієнтів, які раніше перехворіли на Covid-19.

Раніше з окремих районів Луганської області повідомили, що 25 жовтня там зафіксували 42 летальні випадки від Covid-19. одужали 50 пацієнтів, про кількість нових випадків інфікування не повідомлялося.

Теми: Covid-2019ДНРОРДЛОепідеміякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Covid-2019
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: