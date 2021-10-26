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В ОРДО заявляют о 1 342 случаях заболевания Covid за сутки

Вторник, 26 октября 2021, 12:53
Фото РИА Новости

Оккупационные власти отдельных районов Донецкой области сообщают, что 25 октября зафиксировано 1 342 случая заболевания Covid-19, растет количество пневмоний. 

Источник: так называемое "Министерство здравоохранения" группировки "ДНР"

Детали: Как сообщается, в ОРДО в понедельник проведено 3 366  исследований, из них выявлено 1 342 случаев заболевания (39,9 %) и у 86 пациентов диагноз Covid-19 установлен "клинико-эпидемиологически".

Всего по состоянию на 10:00 вторника заболевших Covid-19 на территории ОРДО – 81 927. На лечении (стационарном и амбулаторном) –14 301 пациентов, выписаны – 61 256 человек, летальных случаев – 6 370

За сутки выявлено 338 случаев пневмоний, что на 77 случаев больше, чем за  прошедшие сутки. Из них госпитализировано 208.  

Всего на лечении 3 859 пациентов с пневмониями, из них 1 826 на кислородной поддержке (+145 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2 255 пациентов, ранее переболевших Covid-19.

Ранее из отдельных районов Луганской области сообщили, что 25 октября там зафиксировали 42 летальных исхода от Covid-19. выздоровели 50 пациентов, о количестве новых случаев инфицирования не сообщалось.

Темы: Covid-2019ДНРОРДЛОэпидемиякоронавирус
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