Ще одне опитування показало падіння рейтингу "Слуги народу"

Із серпня охочих проголосувати на виборах за партію "Слуга народу" поменшало на 3 процентних пункти – з 17 до 14%.

Джерело: результати опитування соцслужби "Центр Разумкова"

Деталі: Дослідження показало, що якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу". За неї готові віддати свій голос 14% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Але порівняно з кінцем липня-початком серпня електоральна підтримка партії знизилася - з 17% до 14% серед усіх опитаних.

Порівняно з січнем знизився також рівень електоральної підтримки партії "Опозиційна платформа — За життя" - з 14% до 8% серед усіх опитаних. У центрі припускають, що це частково може бути пояснено появою у списку партій, який пропонувався респондентам, партії "Наші", яка орієнтується на той же сегмент виборців, що й ОПЗЖ.

Крім того, порівняно з січнем знизилася електоральна підтримка партії "Голос" (з 2% до 0,3% серед усіх опитаних) та "Опозиційного блоку" (з 0,9% до 0,3%), що також частково може бути пояснено появою в опитувальнику відповідно Партії Сергія Притули і партії "Наші".

У соцслужбі зазначили, що рівень електоральної підтримки інших політичних партій з початку цього року не змінився на статистично значущому рівні.

А так виглядає поточний рейтинг усіх партій:

Опитування проведене з 14 по 20 жовтня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Було опитано 2018 респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Що було раніше: 15-18 жовтня схоже опитування провів Київський міжнародний інститут соціології. Воно також показало, що з початку літа рейтинг "Слуги народу" впав - з 15,3 до 13,7% серед усіх опитаних.