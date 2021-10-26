Еще один опрос показал падение рейтинга "Слуги народа"

С августа желающих проголосовать на выборах за партию "Слуга народа" стало меньше на 3 процентных пункта – с 17 до 14%.

Источник: результаты опроса соцслужбы "Центр Разумкова"

Детали: Исследование показало, что если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа". За нее готовы отдать свой голос 14% всех опрошенных или 22% принявших участие в выборах и определившихся, за какую партию будут голосовать.

Однако по сравнению с концом июля-началом августа электоральная поддержка партии снизилась – с 17% до 14% среди всех опрошенных.

По сравнению с январем снизился также уровень электоральной поддержки партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – с 14% до 8% среди всех опрошенных. В центре предполагают, что это частично может быть объяснено появлением в предлагавшемся респондентам списке партий партии "Наши", которая ориентируется на тот же сегмент избирателей, что и ОПЗЖ.

Кроме того, по сравнению с январем снизилась электоральная поддержка партии "Голос" (с 2% до 0,3% среди всех опрошенных) и "Оппозиционного блока" (с 0,9% до 0,3%), что также частично может быть объяснено появлением в опроснике соответственно Партии Сергея Притулы и партии "Наши".

В соцслужбе отметили, что уровень электоральной поддержки других политических партий с начала этого года не изменился на статистически значимом уровне.

А так выглядит текущий рейтинг всех партий:

Опрос проведен с 14 по 20 октября методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

Были опрошены 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Что было раньше: 15-18 октября подобный опрос провел Киевский международный институт социологии. Он также показал, что с начала лета рейтинг "Слуги народа" упал - с 15,3 до 13,7% среди всех опрошенных.