Президентський рейтинг: у Зеленського, Порошенка та Бойка зниження, у Разумкова підйом

Якби в Україні найближчим часом відбулися вибори президента, то чинний глава держави Володимир Зеленський отримав би 26% голосів тих, хто має намір взяти участь у голосуванні.

Джерело: соціологічне опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведене з 14 до 20 жовтня

Деталі: Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (17% усіх опитаних або 26% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Мають намір проголосувати за лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка відповідно 9% і 14% опитаних, за одного з керівників ОПЗЖ Юрія Бойка — відповідно 7% і 12%, за експрем'єрку очільницю "Батьківщини" Юлію Тимошенко — відповідно 7% і 10%.

За ексспікера Дмитра Разумкова готові проголосувати відповідно 6% і 9%, за Євгена Мураєва — відповідно 4% і 6%, за Ігоря Смешка — відповідно 3% і 5%, за Володимира Гройсмана — відповідно 2% і 3,5%, за Анатолія Гриценка — відповідно 2% і 3%, за Олега Ляшка — відповідно 2% і 2%, за Сергія Притулу — відповідно 1,5% і 2%, за Руслана Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за Віталія Кличка — відповідно 1% і 1%.

Соціологи відзначають, що порівняно з кінцем липня-початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка головних перетендетів у можливих президентських перегонів

Так у Зеленського рівень пітримки зменшився з 19,5% до 17% серед усіх опитаних). Порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки Юрія Бойка (з 13% до 7% серед усіх опитаних), що частково може бути пов’язане з появою у списку кандидатів, який пропонувався респондентам, Євгена Мураєва.

Також порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки Петра Порошенка (з 12% до 9% серед усіх опитаних).

Водночас порівняно з кінцем липня-початком серпня зріс рівень електоральної підтримки Дмитр Разумкова (з 2% до 6% серед усіх опитаних).

Рівень електоральної підтримки інших кандидатів з початку цього року не змінився на статистично значущому рівні, вказано в дослідженні.

Довідково: Соціологічна служба Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання опитало 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне опитування проводилося в рамках дослідницьких проєктів за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.