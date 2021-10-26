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Президентский рейтинг: у Зеленского, Порошенко и Бойко снижение, у Разумкова подъем

Вторник, 26 октября 2021, 13:11
Президентский рейтинг: у Зеленского, Порошенко и Бойко снижение, у Разумкова подъем
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Если бы в Украине в ближайшее время состоялись выборы президента, действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы 26% голосов тех, кто намерен принять участие в голосовании.

Источник: социологический опрос социологической службы Центра Разумкова, проведенный с 14 по 20 октября

Детали: Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (17% всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

Намерены проголосовать за лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко соответственно 9% и 14% опрошенных, за одного из руководителей ОПЗЖ Юрия Бойко - соответственно 7% и 12%, за экс-премьера, главу "Батькивщины" Юлию Тимошенко - соответственно 7% и 10 %.

За экс-спикера Дмитрия Разумкова готовы проголосовать соответственно 6% и 9%, за Евгения Мураева – соответственно 4% и 6%, за Игоря Смешко – соответственно 3% и 5%, за Владимира Гройсмана – соответственно 2% и 3,5%, за Анатолия Гриценко — соответственно 2% и 3%, за Олега Ляшко — соответственно 2% и 2%, за Сергея Притулу — соответственно 1,5% и 2%, за Руслана Кошулинского — соответственно 1% и 2%, за Виталия Кличко — соответственно 1% и 1%.

 

Социологи отмечают, что по сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка главных претендентов в возможных президентских гонках.

Так у Зеленского уровень поддержки уменьшился с 19,5% до 17% среди всех опрошенных). По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки Юрия Бойко (с 13% до 7% среди всех опрошенных), что частично может быть связано с появлением в предлагавшемся респондентам списке кандидатов Евгения Мураева.

Также по сравнению с январем 2021 снизился уровень электоральной поддержки Петра Порошенко (с 12% до 9% среди всех опрошенных).

В то же время, по сравнению с концом июля-началом августа вырос уровень электоральной поддержки Дмитрий Разумкова (с 2% до 6% среди всех опрошенных).

Уровень электоральной поддержки других кандидатов с начала этого года не изменился на статистически значимом уровне, отмечено в исследовании.

Справка: Социологическая служба Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства опросила 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проводился в рамках исследовательских проектов при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

Украинская правда

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Темы: социологияЗеленскийПорошенкоРазумков Дмитрий
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