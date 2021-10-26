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Зеленський: Спершу повернемо "скіфське золото", а потім і Крим

Вівторок, 26 жовтня 2021, 13:22
Зеленський: Спершу повернемо скіфське золото, а потім і Крим
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди повертає своє – спершу поверне "скіфське золото", а потім і окупований Росією Крим.

Джерело: реакція Зеленського на рішення Апеляційного суду Амстердама про те, що колекція так званого "скіфського золота" належить Україні та повинна повернутися українській державі, у Twitter

Пряма мова Зеленського:  "Довгоочікувана перемога в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України.

Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим".

Деталі: Президент подякував суду "за справедливе рішення", а командам Мін’юсту, МЗС і Мінкульту "за результат".

Для довідки: Справа стосується колекції "скіфського золота", яке під час захоплення Росією Криму перебувало на експозиції в нідерландському музеї.

В лютому 2014 року колекція "скіфського золота" була вивезена в Амстердам для участі у виставці "Крим: золото і таємниці Чорного моря", яка проходила в Музеї Пірсона.

Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких знаходиться в Києві, а чотири – в Криму.

Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.

Українська сторона заявила, що золото скіфів з чотирьох кримських музеїв має повернутися в Україну.

Росія наполягала на його поверненні до Криму, який вона анексувала в березні 2014 року.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні "скіфське золото", однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення.

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийсудЄвропаКрим
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