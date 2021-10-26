Зеленський: Спершу повернемо "скіфське золото", а потім і Крим
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди повертає своє – спершу поверне "скіфське золото", а потім і окупований Росією Крим.
Джерело: реакція Зеленського на рішення Апеляційного суду Амстердама про те, що колекція так званого "скіфського золота" належить Україні та повинна повернутися українській державі, у Twitter
Пряма мова Зеленського: "Довгоочікувана перемога в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України.
Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим".
Деталі: Президент подякував суду "за справедливе рішення", а командам Мін’юсту, МЗС і Мінкульту "за результат".
Для довідки: Справа стосується колекції "скіфського золота", яке під час захоплення Росією Криму перебувало на експозиції в нідерландському музеї.
В лютому 2014 року колекція "скіфського золота" була вивезена в Амстердам для участі у виставці "Крим: золото і таємниці Чорного моря", яка проходила в Музеї Пірсона.
Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких знаходиться в Києві, а чотири – в Криму.
Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.
Українська сторона заявила, що золото скіфів з чотирьох кримських музеїв має повернутися в Україну.
Росія наполягала на його поверненні до Криму, який вона анексувала в березні 2014 року.
14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні "скіфське золото", однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення.
Передісторія:
- Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція так званого "скіфського золота" належить Україні та повинна повернутися українській державі.