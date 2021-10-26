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Зеленский: Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым

Вторник, 26 октября 2021, 13:22
Зеленский: Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда возвращает свое – сначала вернет "скифское золото", а затем и оккупированный Россией Крым.

Источник: реакция Зеленского на решение Апелляционного суда Амстердама о том, что коллекция так называемого "скифского золота" принадлежит Украине и должна вернуться в Украину, в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Долгожданная победа в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину.

Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым".

Детали: Президент поблагодарил суд "за справедливое решение", а команды Минюста, МИД и Минкульта "за результат".

Для справки: Дело касается коллекции "скифского золота", которая во время захвата Россией Крыма находилась на экспозиции в нидерландском музее.

В феврале 2014 года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в Музее Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре – в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

Украинская сторона заявила, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину.

Россия настаивала на его возвращении в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото", однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийсудЕвропаКрым
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