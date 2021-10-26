Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский: Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым

Вторник, 26 октября 2021, 13:22
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда возвращает свое – сначала вернет "скифское золото", а затем и оккупированный Россией Крым.

Источник: реакция Зеленского на решение Апелляционного суда Амстердама о том, что коллекция так называемого "скифского золота" принадлежит Украине и должна вернуться в Украину, в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Долгожданная победа в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину.

Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым".

Детали: Президент поблагодарил суд "за справедливое решение", а команды Минюста, МИД и Минкульта "за результат".

Для справки: Дело касается коллекции "скифского золота", которая во время захвата Россией Крыма находилась на экспозиции в нидерландском музее.

В феврале 2014 года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в Музее Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре – в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

Украинская сторона заявила, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину.

Россия настаивала на его возвращении в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото", однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ЗеленскийсудЕвропаКрым
powered by lun.ua
Главное сегодня

Тайвань подтвердил присутствие американских военных на острове

"Байрактары" ВСУ на дежурстве уже полгода и готовы атаковать – Наев

Кулеба ответил Германии и Франции по поводу "Байрактаров"

фото, видео"Переговорщик" Фирташа, которого объявляли в розыск, посещал Офис Зеленского - "Схемы"

фотоFacebook сменила название

Новости 28 октября: Киев в "красной" зоне, информационная атака РФ

Все новости...
Зеленский
Президентский рейтинг: У Зеленского, Порошенко и Бойко снижение, у Разумкова подъем
Игра наперегонки. Как Разумков разыграл свою отставку
Один из руководителей "Квартала" говорит, что об оффшорах не знал, а деньги были
Последние новости
05:41
Почти 500 тысяч человек в мире заразились коронавирусом
04:39
Тайвань подтвердил присутствие американских военных на острове
03:39
Кабмин унормировал службу иностранцев в ВСУ
02:35
На бывшего губернатора Нью-Йорка подали в суд за сексуальные домогательства
01:30
Британия вызвала посла Франции из-за рыболовного спора
00:25
В МИД РФ сравнили военную помощь Украине с "выстрелящим в последнем акте ружьем"
23:46
"Байрактары" ВСУ на дежурстве уже полгода и готовы атаковать – Наев
23:15
Кулеба ответил Германии и Франции по поводу "Байрактаров"
22:43
фото, видео"Переговорщик" Фирташа, которого объявляли в розыск, посещал Офис Зеленского - "Схемы"
22:14
Новости экономики: убыток "Нафтогаза", налоговые "скрутки"
Все новости...