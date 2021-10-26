В окупованому Криму рішення повернути скіфське золото назвали "огидним”

Юристи, які репрезентують кримські музеї, вивчать можливість оскарження рішення Апеляційного суду Амстердама про передачу Україні колекції "скіфського золота" з окупованого Росією Криму.

Джерело: голова Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін і т.зв. "міністр культури Криму" Аріна Новосельська, "Крыминформ"

Пряма мова Мальгіна: "Рішення несподіванкою для нас не стало, але я, звісно, шокований таким ставленням європейського правосуддя до прав, інтересів та культурної спадщини Криму. Це огидне рішення, просто бридке. І я з цього приводу дуже шкодую.

Ми обговоримо це з нашими юристами, і якщо вони вважатимуть за можливе у процедурному сенсі цього слова, то будемо оскаржувати".

Деталі: Так звана "міністр культури Криму" Аріна Новосельська також завила, що рішення суду щодо "скіфського золота" суперечить усім чинним нормам міжнародного права у сфері музейної справи та охорони культурної спадщини.

Вона вважає цей вердикт політизованим і пов'язує його з небажанням зарубіжних країн "визнавати Крим російським".

Пряма мова Новосельської: "Кримські музеї, міністерство культури Республіки Крим категорично не приймають це рішення і продовжать роботу щодо повернення своїх музейних колекцій усіма доступними правовими методами.

Навіть не будемо візуалізувати у думках (передачу "скіфського золота" до Києва – ред.), бо боротимемося за повернення всіма доступними нам правовими способами".

Цьому передувало: 26 жовтня Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення про передачу "скіфського золота" Україні. Після оголошення рішення суддя заявив, що воно може бути оскаржене у Верховному суді Амстердама.

Довідка: Колекція з 2 111 експонатів отримала назву "скіфське золото". Вона включає експонати з чотирьох кримських музеїв: Керченського історико-культурного заповідника (що увійшов пізніше до складу Східно-Кримського), Центрального музею Тавриди, Бахчисарайського історико-культурного заповідника та "Херсонеса Таврійського".

Після окупації Криму Росією у 2014 році Україна заявила про свої права на неї.

У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив передати колекцію Україні. Але у січні 2017 року юристи кримських музеїв подали апеляцію. Слухання розпочалося в Апеляційному суді Амстердама у березні 2019 року.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд Амстердама задовольнив позов України про відвід судді Дуко Ораньє у справі про належність "скіфського золота". За рік до цього суд відмовив Україні у відводі Ораньє.

В окупованому Криму заявляли, що оцінкова страхова вартість скіфського золота становить близько 2 млн євро, а реальна вартість експонатів значно вища.