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В оккупированном Крыму решение вернуть скифское золото назвали “отвратительным”

Вторник, 26 октября 2021, 13:23
В оккупированном Крыму решение вернуть скифское золото назвали “отвратительным”
Фото Крыминформ

Юристы, представляющие крымские музеи, изучат возможность обжалования решения Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции "скифского золота" из оккупированного Россией Крыма. 

Источник: глава Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин и т. н. "министр культуры Крыма" Арина Новосельская, "Крыминформ

Прямая речь Мальгина: "Решение неожиданностью для нас не стало, но я, конечно, шокирован подобного рода отношением европейского правосудия к правам, интересам и культурному наследию Крыма. Это отвратительное решение, просто мерзкое. И я по этому поводу очень сожалею. 

Мы обсудим это с нашими юристами, и если они сочтут возможным в процедурном смысле этого слова, то будем обжаловать".

Детали: Так называемая "министр культуры Крыма" Арина Новосельская также завила, что решение суда в отношении "скифского золота" противоречит всем действующим нормам международного права в сфере музейного дела и охраны культурного наследия. 

Она считает этот вердикт политизированным и связывает его с нежеланием зарубежных стран "признавать Крым российским". 

Прямая речь Новосельской: "Крымские музеи, министерство культуры Республики Крым категорически не принимают данное решение и продолжат работу по возвращению своих музейных коллекций всеми доступными правовыми методами.

Даже не будем визуализировать в мыслях (передачу "скифского золота" в Киев – ред.), потому что будем бороться за возвращение всеми доступными нам правовыми способами".

Этому предшествовало: 26 октября Апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче "скифского золота" Украине. После оглашения решения судья заявил, что оно может быть обжаловано в Верховном суде Амстердама.

Справка: Коллекция из 2 111 экспонатов получила название "скифское золото". Она включает экспонаты из четырёх крымских музеев: Керченского историко-культурного заповедника (вошедшего позднее в состав Восточно-Крымского), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и "Херсонеса Таврического". 

После оккупацией Крыма Россией в 2014 году Украина заявила о своих правах на неё.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама решил передать коллекцию Украине. Но в январе 2017 года юристы крымских музеев подали апелляцию. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.

28 октября 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи Дуко Оранье в деле о принадлежности "скифского золота". За год до этого суд отказал Украине в отводе Оранье. 

В оккупированном Крыму заявляли, что оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, а реальная стоимость экспонатов намного выше.

УП, дополнено

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Темы: КрымкультурасудоккупацияУкраина
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