Лукашенко запевняє, що російська ковід-вакцина "набагато краща", ніж західні
Так званий "президент" Білорусі Олександр Лукашенко не бачить сенсу завозити в країну західні вакцини від коронавірусу, оскільки вважає російську і китайську вакцини, які вже використовуються, "набагато кращими" ніж західні аналоги.
Джерело: пресслужба Лукашенка
Деталі: Він додав, що в Білорусі вже виробляють російську вакцину, а в майбутньому "з'явиться і власний препарат".
На думку Лукашенка, не можна силою змушувати людей щеплюватися. Але при цьому він вірить, що вакцинація рятує від захворювання або допомагає його легше перенести.
Нагадаємо: Лукашенко від початку пандемії прагнув показати, що він не боїться і що небезпека вірусу перебільшена.
Влітку 2020 він повідомив, що переніс COVID-19 на ногах.
9 жовтня 2021 року в Білорусі було запроваджено масковий режим, але Лукашенку не сподобалось, що людей примушують носити маски, і режим скасували.