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Лукашенко запевняє, що російська ковід-вакцина "набагато краща", ніж західні

Вівторок, 26 жовтня 2021, 14:38
Лукашенко запевняє, що російська ковід-вакцина набагато краща, ніж західні
Олександр лукашенко, фото president.gov.by

Так званий "президент" Білорусі Олександр Лукашенко не бачить сенсу завозити в країну західні вакцини від коронавірусу, оскільки вважає російську і китайську вакцини, які вже використовуються, "набагато кращими" ніж західні аналоги.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Деталі: Він додав, що в Білорусі вже виробляють російську вакцину, а в майбутньому "з'явиться і власний препарат".

На думку Лукашенка, не можна силою змушувати людей щеплюватися. Але при цьому він вірить, що вакцинація рятує від захворювання або допомагає його легше перенести.

Нагадаємо: Лукашенко від початку пандемії прагнув показати, що він не боїться і що небезпека вірусу перебільшена.

Влітку 2020 він повідомив, що переніс COVID-19 на ногах.

9 жовтня 2021 року в Білорусі було запроваджено масковий режим, але Лукашенку не сподобалось, що людей примушують носити маски, і режим скасували.

Теми: ЛукашенковакцинаціяРосіяБілорусьЗахід
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