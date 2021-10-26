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Лукашенко уверяет, что российская ковид-вакцина "гораздо лучше" западных

Вторник, 26 октября 2021, 14:38
Александр Лукашенко, фото president.gov.by

Так называемый "президент" Беларуси Александр Лукашенко не видит смысла закупать западные вакцины от коронавируса, поскольку считает уже используемые российская и китайская вакцины "гораздо лучше" западных аналогов.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Детали: Он добавил, что в Беларуси уже производят российскую вакцину, а в будущем "появится и собственный препарат".

По мнению Лукашенко, нельзя силой заставлять людей прививаться. Но при этом он верит, что вакцинация спасает от заболевания или помогает легче его перенести.

Напомним: Лукашенко с самого начала пандемии стремился показать, что он не боится и что опасность вируса преувеличена.

Летом 2020 года он сообщил, что перенес COVID-19 на ногах.

9 октября 2021 года в Белоруссии был введен масочный режим, но Лукашенко не понравилось, что людей заставляют носить маски, и режим отменили.

Темы: ЛукашенковакцинацияРосcияБеларусьЗапад
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