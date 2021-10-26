Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко уверяет, что российская ковид-вакцина "гораздо лучше" западных

Вторник, 26 октября 2021, 14:38
Лукашенко уверяет, что российская ковид-вакцина гораздо лучше западных
Александр Лукашенко, фото president.gov.by

Так называемый "президент" Беларуси Александр Лукашенко не видит смысла закупать западные вакцины от коронавируса, поскольку считает уже используемые российская и китайская вакцины "гораздо лучше" западных аналогов.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Детали: Он добавил, что в Беларуси уже производят российскую вакцину, а в будущем "появится и собственный препарат".

По мнению Лукашенко, нельзя силой заставлять людей прививаться. Но при этом он верит, что вакцинация спасает от заболевания или помогает легче его перенести.

Напомним: Лукашенко с самого начала пандемии стремился показать, что он не боится и что опасность вируса преувеличена.

Летом 2020 года он сообщил, что перенес COVID-19 на ногах.

9 октября 2021 года в Белоруссии был введен масочный режим, но Лукашенко не понравилось, что людей заставляют носить маски, и режим отменили.

Темы: ЛукашенковакцинацияРосcияБеларусьЗапад
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Лукашенко
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
Все новости...
Реклама: