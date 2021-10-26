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Заяви бойовиків про наступ ЗСУ в штабі ООС назвали дезінформацією

Вівторок, 26 жовтня 2021, 17:28
Заяви бойовиків про наступ ЗСУ в штабі ООС назвали дезінформацією
фото штабу ООС

Штаб операції Об’єднаних сил спростовує заяви, які лунають в ОРДЛО, про нібито захоплення українськими військовими неподалік від Гранітного села Старомар’ївка у "сірій" зоні на Донеччині.

Джерело: коментар пресслужби ООС "Українській правді"

Деталі: У вівторок сепаратистські ЗМІ поширили інформацію, що Збройні сили України начебто повернули під контроль село Старомар’ївка в Донецькій області.

У пресслужбі ООС назвали ці заяви дезінформацією.

Пряма мова: "Позиції українських військових лишаються незмінними".

 
Місце розташування Старомар’ївки позначене на мапі червоним

Більше деталей: Пізніше штаб ООС опублікував у Facebook офіційне повідомлення з цього приводу.

Дослівно: "Сьогодні у соціальних мережах поширилася інформація про ніби то захоплення українськими військовослужбовцями міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що неподалік населеного пункту Гранітне.

Командування Об’єднаних сил заявляє, що ця інформація є неправдивою. Це чергова спроба незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування.

Натомість, саме на цій ділянці іррегулярні збройні формування РФ на території ОРДЛО, порушуючи режим всеосяжного припинення вогню, відкривали вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Позиції українських військових залишаються незмінними".

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасОРДЛОЗбройні сили
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