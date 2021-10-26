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Заявления боевиков о наступлении ВСУ в штабе ООС назвали дезинформацией

Вторник, 26 октября 2021, 17:28
фото штаба ООС

Штаб операции Объединенных сил опровергает звучащие в ОРДЛО заявления о якобы захвате украинскими военными недалеко от Гранитного села Старомарьевка в "серой" зоне Донецкой области.

Источник: комментарий пресс-службы ООС "Украинской правде"

Детали: Во вторник сепаратистские СМИ распространили информацию, что Вооруженные силы Украины вроде бы вернули под контроль село Старомарьевка в Донецкой области.

В пресс-службе ООС назвали эти заявления дезинформацией.

Прямая речь: "Позиции украинских военных остаются неизменными".

 
Местонахождение Старомарьевки отмечено на карте красным

Больше деталей: Позже штаб ООС опубликовал в Facebook официальное сообщение на этот счет.

Дословно: "Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное.

Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация является ложью. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

В то же время именно на этом участке иррегулярные вооруженные формирования РФ на территории ОРДЛО, нарушая режим всеобъемлющего прекращения огня, открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Позиции украинских военных остаются прежними".

Евгений Кизилов, УП
Темы: ДонбассОРДЛОВооруженные силы
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