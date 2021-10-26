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Окупанти двічі обстріляли житлові будинки у Гранітному

Вівторок, 26 жовтня 2021, 17:40
Окупанти двічі обстріляли житлові будинки у Гранітному

На Донеччині представники незаконних збройних формувань РФ двічі обстріляли житлові будинки у Гранітному, поранених серед населення немає.

Джерело: відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури

Деталі: Встановлено, що 26 жовтня близько 10 ранку бойовики з мінометів обстріляли селище Гранітне Волноваського району.

Під час обстрілу пошкоджено 6 житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.

 
 

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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