Окупанти двічі обстріляли житлові будинки у Гранітному

На Донеччині представники незаконних збройних формувань РФ двічі обстріляли житлові будинки у Гранітному, поранених серед населення немає.

Джерело: відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури

Деталі: Встановлено, що 26 жовтня близько 10 ранку бойовики з мінометів обстріляли селище Гранітне Волноваського району.

Під час обстрілу пошкоджено 6 житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.