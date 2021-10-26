Окупанти двічі обстріляли житлові будинки у Гранітному
Вівторок, 26 жовтня 2021, 17:40
На Донеччині представники незаконних збройних формувань РФ двічі обстріляли житлові будинки у Гранітному, поранених серед населення немає.
Джерело: відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури
Деталі: Встановлено, що 26 жовтня близько 10 ранку бойовики з мінометів обстріляли селище Гранітне Волноваського району.
Під час обстрілу пошкоджено 6 житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Українська правда