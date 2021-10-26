Оккупанты дважды обстреляли жилые дома в Гранитном
Вторник, 26 октября 2021, 17:40
В Донецкой области представители незаконных вооруженных формирований РФ дважды обстреляли жилые дома в Гранитном, раненых среди населения нет.
Источник: отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры
Детали: Установлено, что 26 октября около 10 утра боевики из минометов обстреляли поселок Гранитное Волновахского района.
При обстреле повреждены 6 жилых домов. Пострадавших посреди гражданского населения нет.
Прокуратура открыла дело по факту нарушения законов и обычаев войны.
Украинская правда