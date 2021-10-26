Оккупанты дважды обстреляли жилые дома в Гранитном

В Донецкой области представители незаконных вооруженных формирований РФ дважды обстреляли жилые дома в Гранитном, раненых среди населения нет.

Источник: отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры

Детали: Установлено, что 26 октября около 10 утра боевики из минометов обстреляли поселок Гранитное Волновахского района.

При обстреле повреждены 6 жилых домов. Пострадавших посреди гражданского населения нет.

Прокуратура открыла дело по факту нарушения законов и обычаев войны.