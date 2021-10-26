Київщина і Франківщина вийшли на показники "червоної" зони

Ознак зони з "червоним" рівнем ковідної небезпеки досягли ще дві області – Київська та Івано-Франківська.

Джерело: підрахунки Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Протягом останніх трьох днів в цих регіонах зашкалюють показники виявлення нових інфікувань та рівня госпіталізацій. А це ознака для переведення області у так звану "червону" зону і посилення обмежень.

Також на межі "почервоніння" перебувають такі області:

Чернігівська;

Хмельницька;

Львівська;

Луганська;

Житомирська.

Передісторія: Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 26 жовтня заявив, що незабаром у "червоній" зоні епідемічної небезпеки буде вже не 8, як зараз, а 13 областей України. До "червоного" рівня віднесуть Житомирську, Луганську, Львівську, Хмельницьку й Чернігівську області.