Київщина і Франківщина вийшли на показники "червоної" зони
Вівторок, 26 жовтня 2021, 18:45
Ознак зони з "червоним" рівнем ковідної небезпеки досягли ще дві області – Київська та Івано-Франківська.
Джерело: підрахунки Міністерства охорони здоров’я
Деталі: Протягом останніх трьох днів в цих регіонах зашкалюють показники виявлення нових інфікувань та рівня госпіталізацій. А це ознака для переведення області у так звану "червону" зону і посилення обмежень.
Також на межі "почервоніння" перебувають такі області:
- Чернігівська;
- Хмельницька;
- Львівська;
- Луганська;
- Житомирська.
Передісторія: Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 26 жовтня заявив, що незабаром у "червоній" зоні епідемічної небезпеки буде вже не 8, як зараз, а 13 областей України. До "червоного" рівня віднесуть Житомирську, Луганську, Львівську, Хмельницьку й Чернігівську області.
Євген Кізілов, УП