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Киевщина и Франковщина вышли на показатели "красной" зоны

Вторник, 26 октября 2021, 18:45
Киевщина и Франковщина вышли на показатели красной зоны
фото Getty Images

Признаков зоны с "красным" уровнем ковидной опасности достигли еще две области – Киевская и Ивано-Франковская.

Источник: подсчеты Министерства здравоохранения

Детали: В последние три дня в этих регионах зашкаливают показатели выявления новых инфицирований и уровень госпитализаций. А это признак для перевода области в так называемую "красную" зону и усиления ограничений.

 

Также на грани "покраснения" находятся следующие области:

  • Черниговская;
  • Хмельницкая;
  • Львовская;
  • Луганская;
  • Житомирская.

Предыстория: Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 26 октября заявил, что в скором времени в "красной" зоне эпидемической опасности будет уже не 8, как сейчас, а 13 областей Украины. К "красному" уровню отнесут Житомирскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Киевская областьИвано-Франковская областькарантинкоронавирус
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