Киевщина и Франковщина вышли на показатели "красной" зоны

Признаков зоны с "красным" уровнем ковидной опасности достигли еще две области – Киевская и Ивано-Франковская.

Источник: подсчеты Министерства здравоохранения

Детали: В последние три дня в этих регионах зашкаливают показатели выявления новых инфицирований и уровень госпитализаций. А это признак для перевода области в так называемую "красную" зону и усиления ограничений.

Также на грани "покраснения" находятся следующие области:

Черниговская;

Хмельницкая;

Львовская;

Луганская;

Житомирская.

Предыстория: Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 26 октября заявил, что в скором времени в "красной" зоне эпидемической опасности будет уже не 8, как сейчас, а 13 областей Украины. К "красному" уровню отнесут Житомирскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.