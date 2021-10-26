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НАЗК перевірило декларацію Зеленського: порушень не знайшли

Вівторок, 26 жовтня 2021, 19:02
НАЗК перевірило декларацію Зеленського: порушень не знайшли
фото: дмитро ларін, уп

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повну перевірку декларації Президента України Володимира Зеленського.

Джерело: пресслужба НАЗК

Деталі: У висновку перевірки йдеться, що відомство не виявило ознак незаконного збагачення, необґрунтованості активів та наявності конфлікту інтересів, а точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

НАЗК перевірило будинок у Форте-дей-Мармі в Італії (вартість – понад 88,5 млн грн), який належить товариству з обмеженою відповідальністю San Tommaso S.R.L., кінцевим бенефіціарним власником якого є перша леді Олена Зеленська.

За словами глави держави, у попередні роки сім’я там відпочивала та іноді проживала, але протягом 2020 року не користувалися нерухомістю – будинок здають в оренду. Про це Зеленський надав документи.

Також НАЗК досліджувало невідображення Зеленським відомостей про компанію Maltex Multicapital Corp., зареєстровану на Британських Віргінських Островів, про яку йшлося у розслідуванні журналістів Слідство.Інфо.

Зеленський надав НАЗК копії листів директорів компаній Film Heritage Inc. та Maltex Multicapital Corp. про відсутність будь-яких виплат у 2019-2020 роках від компанії Maltex Multicapital Corp. на користь Film Heritage Inc., а також від компанії Film Heritage Inc. на користь дружини Олени Зеленської.

Зазначається, що президент надав усі пояснення та документи щодо цього питання. НАЗК також надіслало запити до органів Британських Віргінських Островів та Белізу, проте наразі не отримало відповіді.

З повним звітом можна ознайомитись на сторінці документу.

Українська правда
Теми: ЗеленськийдеклараціїНАЗК
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